Mundiais de atletismo de pista coberta adiados por um ano devido ao vírus na China

"É lamentável que tenhamos de concordar com os organizadores dos Campeonatos Mundiais de atletismo em adiar o evento para março de 2021", pode ler-se no comunicado hoje divulgado pelo organismo que rege a modalidade.



Na nota disponibilizada, a World Athletics refere que "optou por não cancelar os campeonatos a pensar na vontade dos atletas", previstos para Nanjing, de 13 a 15 de março, mostrando-se otimista quanto à marcação de uma nova data no próximo ano para sediar o evento, "lamentado" ainda que a cidade de chinesa tenha ficado fora de hipótese.



A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).



As quase 6.000 infeções confirmadas mostram que já foi ultrapassado na China o número de pessoas afetadas durante a epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que atingiu 5.327 pessoas entre novembro de 2002 e agosto de 2003, segundo dados oficiais.



Hoje, foi identificado um caso de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) nos Emirados Árabes Unidos, o primeiro detetado em países do Médio Oriente.



Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França e Emirados Árabes Unidos.