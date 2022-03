Mundiais de atletismo. Pichardo e Dongmo partem com ambição

Portugal chega a Belgrado, onde se disputa a prova de sexta-feira e domingo, com a sua segunda maior comitiva de sempre em Mundiais, com 12 atletas, apenas superada pelos 17 de 2001, quando o evento foi organizado em Lisboa.Na mesma prova, Tiago Luís Pereira, sétimo do ‘ranking’ e campeão nacional, terá, provavelmente, de melhorar o seu recorde pessoal (17,11) para conseguir um lugar de destaque, numa temporada em que tem como melhor registo 16,49.Convidada à última hora, Jéssica Inchude apresenta-se com a 13.ª melhor marca do ano entre as 17 inscritas, com 18,10 metros, a apenas três centímetros do seu recorde pessoal.





Vice-campeã olímpica em Tóquio2020 e campeã europeia em pista coberta em 2021, Patrícia Mamona procura o seu primeiro pódio em Mundiais, chegando a Belgrado, onde compete no domingo de manhã, no terceiro lugar do ranking, mas com a oitava marca do ano entre as 17 presentes.



Com o ouro "entregue" à venezuelana Yulimar Rojas, que na única prova este ano saltou a 15,41 metros, quase mais 80 centímetros do que a segunda das inscritas, Thea Lafond (14,62), de Dominica, a luta pelos outros lugares do pódio promete ser equilibrada.



Quarto classificado no peso nos últimos Europeus em pista coberta, Francisco Belo tem apenas o 16.º lugar entre os 19 inscritos, com 20,64 metros, e terá de se aproximar do seu recorde pessoal, de 21,28, para ter hipóteses de se colocar em lugar de finalista.



O vice-campeão português – foi derrotado por Tsanko Arnaudov – compete no sábado, numa final em que o norte-americano Ryan Crouser, que não perde uma prova desde 2019 e que foi o único dos finalistas a passar os 22 metros (22,51) este ano, é o grande candidato a vencer o seu primeiro título mundial.



Vinda de bater o recorde nacional dos 60 metros, com 7,17 segundos, Lorene Bazolo aspira na sexta-feira a um lugar nas meias-finais da prova mais rápida dos Mundiais, depois de, há quatro anos, em Birmingham, não ter passado das eliminatórias.



Melhorar o seu recorde pessoal de 7,30 será, em teoria, a ambição da estreante Rosalina Santos, que nos Europeus de 2021 chegou às meias-finais, apresentando-se em Belgrado com o 33.º tempo (7,33) entre as inscritas.



Na prova masculina, marcada para sábado, Carlos Nascimento também terá dificuldades de se qualificar para as meias-finais, mas melhorando o seu recorde pessoal (6,62), conseguido nas meias-finais dos Europeus de 2021, poderá aproximá-lo do segundo melhor português de sempre: Carlos Calado (6,60).



Cátia Azevedo chega aos seus segundos mundiais em pista coberta pouco mais de um mês depois de ter batido o recorde pessoal nos 400 metros, com 52,90 segundos, mas, com o 30.º tempo entre as 35 inscritas, dificilmente conseguirá atingir a final.



Estreante em Mundiais é Isaac Nader, que vai correr os 1.500 metros, que têm o norueguês Jacob Ingebritsen como vencedor antecipado, com o português a poder surpreender e alcançar um lugar na final, embora seja apenas 11.º entre os 37 inscritos.



Também a fazer a estreia em Mundiais, Abdel Larrinaga, recente campeão português dos 60 metros barreiras, já assumiu que o objetivo em Belgrado será melhorar o seu recorde pessoal de 7,67 segundos.