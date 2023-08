Mundiais de Canoagem. Teresa Portela oitava nos K1 500 metros

Na pista três, e com seis vagas em disputa para os Jogos, Portela completou a prova em 1.52,436 minutos, no oitavo lugar, numa prova ganha pela neozelandesa Lisa Carrington, com 1.47,769, enquanto a medalha de prata foi para a dinamarquesa Emma Aastrand Jorgensen (1.49,102) e a de bronze para a húngara Tamara Csipes (1.50,699).

A canoísta lusa aguarda agora que a Federação Internacional faça os desdobramentos finais para confirmar a vaga, no que constitui "um pró-forma", segundo declarações da própria à Lusa.

A confirmar-se, esta será a segunda qualificação olímpica conseguida pela canoagem nos Mundiais de Duisburgo, depois de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, num evento que reúne cerca de 2.000 atletas de 95 países.