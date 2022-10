Mundiais de ciclismo. Maria Martins corre em scratch

A pioneira lusa em Jogos Olímpicos no que ao ciclismo de pista diz respeito está encarregue de inaugurar a participação da seleção lusa nestes Mundiais, pelas 18h56 de Lisboa, mais uma hora em Saint-Quentin-en-Yvelines, 25 quilómetros a oeste de Paris.



A ciclista de 23 anos arranca precisamente numa prova em que foi bronze no Mundial sénior de 2020, em Berlim, então outro marco histórico conseguido pela atleta, mais tarde sétima no omnium em Tóquio2020.



Com dois bronzes em Europeus sénior, a corredora da Le Col-Wahoo, na estrada, soma títulos nacionais e presenças entre a elite da pista mundial, tendo em 2021 participado na edição inaugural da Liga dos Campeões, depois de uma carreira jovem igualmente laureada.



O scratch é uma corrida de 10 quilómetros, para o pelotão feminino (no masculino são 15), e é a mais simples de descrever no que à pista diz respeito: a primeira ciclista a cortar a meta é a vencedora, sem outras formas de pontuar.



A italiana Martina Fidanza está de regresso para defender o título de 2021, tendo pela frente a oposição de nomes como a norte-americana Jennifer Valente, a checa Petra Sevciková ou a japonesa Yumi Kajihara.



Nesta edição dos Mundiais, Maria Martins estreia as tábuas de madeira da Sibéria do Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, que já acolheu este campeonato em 2015 e, daqui a menos de dois anos, será a casa da vertente durante os Jogos Olímpicos Paris2024.



Conjunto de provas



Ao todo, estão em jogo até domingo 22 títulos mundiais, 11 em femininos e outros tantos em masculinos, num evento que, para a seleção portuguesa, é importante sobretudo para o ranking mundial, dado que esta prova não pontua diretamente para a qualificação olímpica.



Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira (perseguição individual e madison), Rui Oliveira (scratch e madison), João Matias (omnium, eliminação e pontos), no masculino.



No feminino, e além de "Tata" Martins, competirá também a mais jovem atleta da comitiva, Daniela Campos, nas corridas de eliminação e pontos.



Os Mundiais de ciclismo de pista arrancam hoje, em Saint-Quentin-en-Yvelines, e decorrem até domingo em França, com a participação de mais de 350 atletas de 40 países diferentes.