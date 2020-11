Mundiais de Ginástica de 2021 reatribuídos ao Japão

A capital da Dinamarca tinha renunciado ao evento em julho passado, sem que tenham sido tornadas públicas as razões que a isso levaram.



A Kitakyushu também foi confiada a responsabilidade de receber os Mundiais de ginástica rítmica, também sem data comunicada.



"As datas exactas dos dois eventos serão confirmadas em breve", esclarece a FIG, em comunicado.



A FIG revela, por enquanto, apenas que "a federação japonesa de ginástica está pronta para acolher os dois eventos, apesar das incertezas ligadas à pandemia de covid-19".



"O estado da situação sanitária a um ano continua com um grande ponto de interrogação", adianta, mas "protocolos especiais vão ser definidos, revistos e adaptados, em função da evolução dos riscos no próximo ano".



Estes dois campeonatos do Mundo ocorrerão cerca de três meses após os Jogos Olímpicos de Tóquio, atrasados um ano, para o verão de 2021, por causa da pandemia.



Habitualmente não há Mundiais de ginástica em ano olímpico, mas o adiamento de Tóquio2020 afetou excecionalmente essa regra.