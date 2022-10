A competir em -90 kg, categoria que escolheu a seguir aos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Anri Egutidze chegou a Tashkent como medalha de bronze nos Mundiais de 2021, ainda em -81 kg, mas sem ser favorito no novo peso.Antes de perder com o neerlandês Noel Van T’End, campeão mundial em 2019, Egutidze ainda derrotou o norte-americano John Jayne, no primeiro combate, por waza-ari, a 29 segundos do final do combate.