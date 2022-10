Mundiais de judo. Rodrigo Lopes eliminado em -60 kg

Rodrigo Lopes teve a missão de iniciar a participação lusa nos 35.ºs Mundiais, com o judoca do Benfica, 28.º do ranking mundial de -60 kg, a estar isento na primeira eliminatória e a entrar em ação apenas na segunda ronda.Na estreia, Rodrigo Lopes acabou derrotado por um adversário com quem já tinha perdido este ano no Grand Slam de Ulan Bator, numa luta em que esteve sempre em desvantagem, primeiro ao sofrer um "waza-ari" e já nos segundos finais por "ippon".