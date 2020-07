Mundiais de Triatlo vão realizar-se no final de 2020

Além da aprovação dos Mundiais, o Comité Executivo daquela federação decidiu hoje cancelar as Taças do Mundo de Zofingen (Suíça), Brasília (Brasil) e China.



A manutenção dos Mundiais, que deveriam coincidir com a final do circuito mundial de triatlo, prevista para 17 a 23 de agosto em Edmonton (Canadá) e que foi cancelada devido à covid-19, deve-se a conversas com comités de atletas e técnicos, além de contactos com federações nacionais à luz da pandemia do novo coronavírus.



A federação internacional não detalhou, no entanto, quais serão os locais possíveis, bem como as datas para a realização do evento, que reúne atletas de elite masculina e feminina, sub-23 e o Mundial de triatlo adaptado.



