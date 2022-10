Joana Diogo foi para já a única portuguesa a vencer um combate em Tashkent, depois das derrotas de Rodrigo Lopes (-60 kg) e Catarina Costa (-48 kg) ainda na quinta-feira, mas nos oitavos de final foi surpreendida pela oitava favorita.A judoca de Coimbra, 27.ª do mundo em -52 kg, começou os Mundiais a derrotar a uzbeque Sita Kadamboeva, 57.ª, antes da eliminação nos oitavos de final frente a Bishrelt, com quem tinha um empate nos combates disputados, com uma vitória e uma derrota.