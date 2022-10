Mundiais Judo. Jorge Fonseca fica em sétimo

Na capital uzbeque, o judoca do Sporting, líder do ranking mundial, venceu os dois primeiros combates e perdeu outros dois, o último dos quais com o georgiano Ilia Sulamanidze (sexto do mundo), por "ippon", após ter sido imobilizado.

Antes, Jorge Fonseca tinha vencido o romeno Asley González, antigo vice-campeão olímpico, campeão mundial e campeão pan-americano, ainda na categoria de -90 kg, e o sérvio Bojan Dosen, por "ippon", e nos quartos de final cedeu frente a Kotsoiev.

As eliminatórias em Tashkent iniciaram-se esta quinta-feira uma hora mais tarde, às 11h00 locais (5h00 em Lisboa), e os combates de atribuição de medalhas estão marcados para as 17h00 (13h00).

Primeira etapa

A explosão, em que a cada movimento parece apostar num tudo ou nada, não funcionou desta vez para o bicampeão mundial.



O caminho não se adivinhava fácil para o português, apesar do respeito que o "judogi" de letras vermelhas, de campeão do mundo, impõe, anunciado com pompa e circunstância a cada momento em que pisou o tatami da Humo Arena.



O estatuto não ganha títulos e Fonseca, ciente, sofreu para ultrapassar o primeiro grande obstáculo, quando o sorteio lhe colocou no caminho um antigo medalhado em Jogos Olímpicos e campeão mundial, o romeno, de origem cubana, Asley González.



A estreia exigiu um fôlego redobrado ao judoca do Sporting, que tem sempre pouco tempo a perder e viu-se enredado na armadilha física, a prolongar, sem desequilíbrios, o combate para lá dos quatro minutos, valendo-lhe um "waza-ari" aos 6.29 minutos.

Segunda etapa



O teste não teve distinção, mas o resultado desejado, antes de marcar encontro com o sérvio Bojan Dosen (54.º), a quem já tinha derrotado por duas vezes, mas para quem estava de sobreaviso, depois de este ter eliminado o japonês Kentaro Iida.



Fonseca despachou com relativa facilidade o sérvio – a quem já tinha vencido duas vezes (2019 e 2022) -, mas o histórico com o azeri era-lhe claramente desfavorável (4-1), e possivelmente pesou no combate seguinte.

Terceira etapa



Com Zelym Kotsoiev (11.º do mundo), Fonseca nunca conseguiu lidar com a envergadura do azeri e as suas tentativas de pega por cima e esteve sempre em desvantagem, com um ‘waza-ari’ aos 01.46 de combate e um ‘ippon’, quando tentava reverter a desvantagem, nos segundos finais.



O balde de água fria foi inevitável, com a certeza de que os -100 kg iriam perder o rei de 2019 e 2021.

Quarta etapa

Restava a consolação de um bronze, duro para um campeão e ainda mais para um bicampeão, mas uma medalha é sempre uma medalha e para Jorge Fonseca até podia ser a terceira em três campeonatos consecutivos.



A cabeça parecia ter as ideias arrumadas e, talvez com menor pressão, o judoca lançou-se ao quarto combate, o primeiro já na zona de repescagem, diante do georgiano Ília Sulamanidze (sexto do mundo).



A história dava uma vitória para cada um, a última de Jorge Fonseca nos Mundiais de Budapeste, e desta vez a tendência favorável parecia repetir-se, com o português a entrar à sua boa maneira: confiante e ao ataque.



Foi sem surpresa que Jorge Fonseca pontuou para "waza-ari", ainda a 02.45 do final, mas bastaram poucos segundos – numa nova tentativa do luso em resolver o combate -, que Sulamanidze conseguiu prendê-lo e partir para o "osaekomi" (imobilização e "ippon").