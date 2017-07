Mundiais natação: Dressel faz história ao vencer três ouros num só dia

Lusa 29 Jul, 2017, 21:46 | Outras Modalidades

O norte-americano começou por dominar os 50 metros livre, que completou em 21,15 segundos, à frente do brasileiro Bruno Fratus e do britânico Benjamin Proud.



Depois, nos 100 metros mariposa, Dressel ganhou o ouro com uma marca de 49,86, a quatro centésimos do recorde mundial, pertencente a Michael Phelps desde 2009, terminando à frente do húngaro Kristof Milak, segundo, e com o campeão olímpico Joseph Schooling e o britânico James Guy a dividirem o bronze.



O terceiro ouro, que selou o feito inédito do norte-americano de 20 anos, veio na estafeta mista 4x100 metros livre, em que Dressel, Nathan Adrian, Mallory Commerford e Simone Manuel fixaram um novo recorde mundial, no tempo de 3.23,05 minutos.



A equipa holandesa terminou em segundo, num tempo que também teria chegado para bater o anterior recorde mundial, e o Canadá completou o pódio.



Dressel, de 20 anos e bicampeão olímpico nos Jogos do Rio2016, em estafetas, soma até agora cinco triunfos nos Mundiais e é apontado como próxima grande ‘estrela’ norte-americana da natação.



Os Estados Unidos somaram um quarto ouro do dia com Katie Ledecky, que mais uma vez voltou a dominar a concorrência e alcançou o 14.º ouro em Mundiais, feito inédito na natação feminina.



Nos 800 metros livre, a norte-americana de 20 anos completou a prova em 8.12,68 minutos, oito segundos abaixo do recorde mundial que a própria estabeleceu no Rio2016, mas suficiente para o quinto ouro, e sexta medalha, em Budapeste, desta feita à frente da chinesa Li Bingjie e da norte-americana Leah Smith.



Durante a meia-final dos 50 metros livre, a sueca Sarah Sjostrom fixou o recorde mundial em 23,67 segundos e bateu uma marca com oito anos, perfilando-se como favorita para a final de domingo, o último dia dos Mundiais.



Nos 50 metros mariposa, Sjostrom estabeleceu um novo recorde da competição ao vencer o ouro na final, revalidando o título conquistado em 2015 e juntando-o aos 100 metros mariposa, que também venceu em Budapeste.



Na final, a sueca foi a única a nadar abaixo dos 25 segundos (24,60), terminando à frente da holandesa Ranomi Kromowidjojo, segunda, e da egípcia Farida Osman, que deu ao seu país a primeira medalha em Mundiais de natação.



Nos 200 metros costas, a última final do dia, a Duna Arena estava repleta de apoiantes da húngara Katinka Hosszu, mas desta vez a ‘dama de ferro’ teve de se contentar com o segundo lugar, atrás da australiana Emily Seebohm.



Ainda assim, Hosszu somou a 12.ª medalha em Mundiais, tendo terminado à frente da norte-americana Kathleen Baker, que somou a oitava medalha consecutiva dos Estados Unidos nesta prova, em que não falham o pódio desde 2003.