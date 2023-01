Mundial Andebol. Cabo Verde com histórica primeira vitória

A equipa africana já tinha estado no Mundial há dois anos, no Egito, mas teve de se retirar com um jogo apenas disputado, devido a problemas com um surto de covid-19. O único jogo disputado redundou, então, numa derrota por 34-27 frente à Hungria.



No Egito, o Uruguai também era estreante e beneficiou de uma vitória 'na secretaria' sobre os cabo-verdianos para passar a primeira ronda.



Agora, os 'tubarões azuis' estão muito mais fortes e, após um arranque menos bom, lideraram sempre a partir do sexto golo, atingindo o intervalo já com 17-11 a seu favor.



Com esta vitória, Cabo Verde, que é treinado por Ljubomir Obradovic, treinador do Avanca, em Portugal, fica perto de assegurar a passagem para a segunda fase, mesmo que venha a perder com a Suécia, sábado, e depois com o Brasil - apuram-se os três primeiros de cada grupo.



Cabo Verde impressionou o mundo do andebol em 2022 ao ser finalista derrotado na Taça das Nações Africanas.



Grande parte dos seus jogadores está no campeonato português, destacando-se Leandro Semedo e Paulo Moreno, no Benfica, e Edmilson Araújo, no Sporting.