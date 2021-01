Mundial de Andebol. Portugal vence a Suíça por 33-29

Depois da derrota sofrida frente à Noruega, na última quarta-feira, Portugal necessitava de um triunfo para se manter na corrida pelos quartos-de-final do Mundial. A equipa portuguesa esteve sempre por cima do jogo e seguiu para o intervalo na frente do marcador.





Uma vantagem que se manteve até ao fim da partida, com destaque para Victor Iturriza, que foi o melhor marcador de Portugal na partida.







Com este triunfo, Portugal igualou a França em pontos conquistados. Os gauleses defrontam ainda esta sexta-feira a Islândia e no próximo domingo vão defrontar a armada portuguesa, na última jornada do Main Round.