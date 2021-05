Mundial de judo será teste para Tóquio2020

“Partimos com a expetativa que temos partido para as últimas provas, que é ir lá, lutar e ganhar. Estamos a pensar [trazer medalhas], mas não nos podemos esquecer que esta prova está muito próxima dos Jogos Olímpicos”, disse Jorge Fernandes aos jornalistas.



Em declarações à margem do estágio que a seleção nacional de judo está a realizar em Cernache, Coimbra, o responsável federativo frisou que os “melhores” judocas nacionais querem ir ao Mundial de Budapeste e aos Jogos Olímpicos: “Irão estar nas duas (competições), o Campeonato do Mundo será uma prova de passagem, o objetivo é os Jogos Olímpicos”, reforçou.



“Poderá ser uma prova de teste, mas os atletas estão focados já em Tóquio e irão a esta prova, como já têm ido a outras, (com o objetivo de) lutar para ganhar, para fazer o melhor possível. Não quer dizer que se correr mal (o Mundial) que nos Jogos fiquemos preocupados”, observou.



Jorge Fernandes reforçou que o Mundial “é mais um treino”, adiantando que oito judocas – seis no setor feminino e dois no masculino – já estão apurados para os Jogos Olímpicos, mas a federação acredita que seja “possível chegar aos 10”.



“Temos oito, o nono e o décimo (João Crisóstomo e Rodrigo Lopes) estão mesmo muito próximos, não precisam de grandes resultados, com medalha, para se apurarem”, explicou.



No Mundial, o presidente da federação de judo aposta mesmo em conseguir “oito, nove ou 10 medalhas”: “Qualquer atleta que vai, vai lutar pela medalha. Todos os que estão irão lutar pela medalha, senão não iam, ficavam aqui a treinar”, enfatizou.



Sobre o estágio de Coimbra, em que a seleção nacional tem a companhia de outras seis (Suécia, Estónia, Cabo Verde, Reino Unido, Itália e Suíça), num total de cerca de 80 judocas, Jorge Fernandes faz um balanço “altamente positivo”, até pela presença de “várias seleções com vários campeões da Europa”.



“Isto é fruto do trabalho da nossa seleção, dos nossos atletas, todos os escalões vão lá fora lutar pelas medalhas e mostram que, aqui, em Portugal, também se treina a sério”, argumentou.



O Campeonato do Mundo de judo de 2021 decorre entre 6 e 13 de junho, em Budapeste, na Hungria, e é a última competição da modalidade em que os atletas podem conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.