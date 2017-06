Mundial de Longboard esta `sexta` em Gaia

RTP 06 Jun, 2017, 20:09 | Outras Modalidades

Dias 9, 10 e 11 Junho as ondas da praia de Canide Norte vão ser palco privilegiado para alguns dos melhores atletas do mundo.



Em Gaia irão os 'surfistas' irão disputar um 'prize-money' total de 10.000 dólares, bem como preciosos pontos para o ranking mundial.



Na prova masculina, destaque para a presença do brasileiro Rodrigo Sphaier, dos irmãos franceses Antoine e Edouard Delpero, para os seus compatriotas Emilien Fleury e Romain Maurin (ex-campeão europeu e presença confirmada de última hora), ou para os portugueses João Gama, Luís Esteves, Diogo Gonçalves e João Dantas.



Nas senhoras, o principal destaque vai para a presença das ex-campeãs mundiais Lindsay Steinriede e Rachael Tilly, dos Estados Unidos, e da brasileira Chloe Calmon, vice-campeã mundial em título, actual líder do ranking mundial e vencedora desta etapa em 2016.



Destaque ainda para a presença da jovem francesa Alice Lemoigne, tri-campeã europeia e líder do ranking actual, bem como para as portuguesas Raquel Bento e Kathleen Barrigão.