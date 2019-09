Mundial de Râguebi. Anfitrião Japão vence Rússia no jogo inaugural

Lusa Comentários 20 Set, 2019, 16:16 / atualizado em 20 Set, 2019, 16:17 | Outras Modalidades

Em Chofu, nos arredores da capital nipónica, em jogo do Grupo A, o Japão chegou ao intervalo em vantagem, por 12-17, e confirmou o triunfo na segunda parte, tendo somado o ponto de bónus, por ter efetuado quatro ensaios.



A Rússia, que está a disputar apenas o seu segundo campeonato do mundo, até foi a primeira seleção a marcar, por Golosnitski, aos quatro minutos, mas o Japão respondeu por Matsushima, ao 11 e 38, e com uma conversão de Tamura.



Após o intervalo, os nipónicos ‘fugiram’ no marcador com novo pontapé certeiro de Tamura, na marcação de uma penalidade, e um ensaio de Labuschagne, aos 46 minutos.



Oo russos ainda responderam com um pontapé de penalidade de Kushnarev, aos 60 minutos, mas Matsushima, ala de origem sul-africana, acabou com as dúvidas, aos 68, completando um ‘hat trick’ de ensaios.



No sábado, o Mundial prossegue com os jogos Austrália-Fiji, França-Argentina e o Nova Zelândia-África do Sul, um dos jogos mais esperados da primeira fase da prova.