Mundial júnior de badminton com oito portugueses

Fortunato, que recebe uma bolsa de Solidariedade Olímpica, atribuída pelo Comité Olímpico Internacional, é o principal destaque na convocatória da seleção portuguesa para o torneio.



Beatriz Roberto e Margarida Cabaço completam o lote de atletas femininas, com Santiago Batalha, Mathias Rodrigues, Rodrigo Maciel, Dinis Maia e Gonçalo Silva convocados em masculinos.



Portugal vai participar, primeiro, no torneio por equipas mistas, que dá início à competição em Espanha, seguindo-se os torneios de singulares e de pares.



“Encaramos com muito ânimo esta participação. É um Mundial, é onde queremos todos estar. Traz-nos responsabilidade e alegria representar o país”, explicou à Lusa Madalena Fortunato, 598.ª do ranking de singulares femininos e quarta jogadora da hierarquia portuguesa.



Na fase de grupos da prova de equipas, um grupo complicado, com Taiwan e Alemanha, testará o valor dos lusos, além dos teoricamente mais acessíveis Geórgia e Peru.



A nível pessoal, uma das esperanças da modalidade em Portugal espera poder aproveitar “toda uma nova experiência” que vai viver na sua estreia em Mundiais, mesmo com a noção “da responsabilidade que é, e com muitos atletas asiáticos que não é costume encontrar” em torneios europeus.



“O objetivo é passar algumas rondas, mas aproveitar também a oportunidade que é jogar um Mundial”, declarou.