Mundial Râguebi. Irlanda soma segundo triunfo e Fiji estreia-se a vencer

03 Out, 2019

A vitória da Irlanda, que conquistou ainda frente à Rússia um ponto de bónus, ficou ensombrada pela saída ao intervalo do seu condutor de jogo Jonathan Sexton, de 34 anos, considerado o melhor jogador do mundo em 2018, por problemas físicos.



Na terceira partida no grupo A do Mundial2019, cinco dias após a derrota frente ao anfitrião Japão (19-12), a seleção irlandesa ‘esmagou’ a Rússia, por concludente 35-0, e ficou mais perto dos quartos de final, a decorrerem em 19 e 20 de outubro.



A Irlanda assumiu, provisoriamente, a liderança do grupo A, com 11 pontos, embora com mais um jogo do que o Japão (segundo, com nove), e encerra a fase de grupos frente a Samoa, em 12 de outubro.



A seleção da Rússia, que se despede do Mundial2019 em 09 de outubro, frente à Escócia (terceira classificada, com cinco pontos em dois jogos), segue na última posição do grupo A, com três derrotas e zero pontos.



No grupo D, oito dias após a surpreendente derrota com o Uruguai (30-27) e depois de ter perdido na estreia frente à vice-campeã mundial Austrália (39-21), Fiji bateu a Geórgia por categórico 45-10 e, para além do triunfo, somou ainda um ponto de bónus.



Com este resultado, a seleção de Fiji, liderada pelo ‘supersónico’ Semi Radradra, de 27 anos, deverá garantir, na pior das hipóteses, a terceira posição do grupo D, que lhe confere o apuramento direto para a fase final do próximo Campeonato do Mundo, a decorrer em França, em 2023.



Fiji ascendeu ao segundo lugar do grupo D, com sete pontos nas três partidas disputadas, menos dois do que o líder invicto País de Gales, com nove pontos conquistados nos dois jogos realizados. Fiji encerra a fase de grupos frente ao País de Gales, em 09 de outubro.



A competição prossegue na sexta-feira com o encontro África do Sul-Itália, a contar para o Grupo B, que opõe, respetivamente, o terceiro classificado, com cinco pontos, ao líder, com 10. Ambas as seleções somam dois jogos na fase de grupos.