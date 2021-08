Mundial/Futebol de praia: Mário Narciso sublinha importância de entrar a ganhar

Moscovo, 19 ago 2021 (Lusa) – O selecionador de futebol de praia, Mário Narciso, disse hoje ser importante “entrar a ganhar” no Mundial da modalidade, na sexta-feira diante de Omã, numa fase em que apenas existem três jogos para disputar.



"Para nos podermos classificar para a fase seguinte é preciso ganhar jogos. São só três nesta fase e é importante entrarmos a ganhar. Aquilo que mais queremos é entrar já com uma vitória", advertiu o selecionador português, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A seleção estreia-se no Mundial, que decorrerá entre 19 e 29 de agosto, em Moscovo, na sexta-feira, frente a Omã, às 19:00 locais (17:00 em Lisboa), num grupo que conta ainda com o Senegal, no domingo (18:30), e o Uruguai, na terça-feira (17:00).



“Omã não é apenas um adversário aguerrido, tem processos bastante bem definidos, jogadores que jogam há muito tempo juntos. Têm mecanismos que já detetámos e que são muito interessantes”, disse ainda o treinador português.



Mário Narciso encara este primeiro adversário com muita atenção: “Precisamos ter cuidado não só com a parte física do jogo, mas também com a questão técnica deles, não são toscos nenhuns".



No Mundial, o técnico português diz que o objetivo é defender o título, conquistado em 2019, mas que a equipa das ‘quinas’ não é a única que está na corrida.



“O nosso objetivo é a revalidação do título, mas isso não significa que sejamos os únicos candidatos. Brasil e Rússia são adversários muito fortes, Espanha também tem qualidade. Portugal está incluído no lote de candidatos, disso não há dúvida", disse.



Na competição, os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.



As ‘meias’ serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.