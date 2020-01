Mundo desportivo inclina-se em memória de Kobe Bryant

A antiga estrela da NBA tinha 41 anos e faleceu no último domingo em Calabasas, Califórnia, local do desastre.Ao todo nove pessoas morreram. Além de Kobe Bryant também a filha do atleta morreu neste acidente sem causas conhecidas.O atleta chegou à NBA aos 17 anos e atuou ao longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo sido cinco vezes campeão norte-americano e duas vezes campeão olímpico.É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreira.Um dos maiores nomes do basquetebol, considera o jornalista Luís Avelãs, comentador dos jogos da NBA na estação televisiva Sport TV, em declarações à Antena 1.

A morte de Kobe Bryant gerou uma onda de reações em todo o mundo.lamentou, no Twitter a morte de Kobe Bryant e da filha, lembrando o basquetebolista como uma verdadeira lenda e inspiração para todos.Também a, através do Facebook, escreveu uma nota de pesar onde se pode ler: "o basquetebol e o desporto mundial ficaram hoje mais pobres. És eterno, Kobe Bryant". ‬Através do Twitter, o presidente norte-americano, considerou a noticia como terrível.Também o antigo presidenteusou as redes sociais para lembrar uma lenda no campo e lamentar a morte do jogador e da filha.O antigo jogador da NBA,lamentou a morte do seu "irmão mais novo" Kobe Bryant, como escreveu referindo que se tratava de um "feroz competidor" e de um pai "fantástico".O antigo colega de equipa nos LA Lakers,escreveu no Twitter que "não há palavras para expressar a dor que motivou esta tragédia”.O espanholsão outros nomes que partilham mensagens nas quais dizem estar incrédulos.O melhor marcador da história da NBA,, afirmou querer lembrar-se "sempre de Kobe como um homem que era muito mais que um atleta" e mais do que alguém que "inspirou uma geração inteira de basquetebolistas".