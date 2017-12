Município de Leiria pretende construir pavilhão desportivo inclusivo

Lusa 06 Dez, 2017, 17:22 | Outras Modalidades

"Entre os desafios que queremos concretizar, destaco a construção, nas Cortes, do primeiro pavilhão desportivo inclusivo do país", sublinhou Raul Castro (PS), citado numa nota de imprensa, após a revelação ter sido feita na sessão comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que decorreu hoje no Museu de Leiria.

Segundo o autarca, "no Município de Leiria tem ocorrido, nos últimos anos, uma consciencialização crescente para as questões da inclusão, uma preocupação que não se fica pelo discurso, mas materializa-se em atos".

O autarca manifestou ainda o desejo de continuar a aprofundar este trabalho, no sentido de tornar o concelho mais inclusivo e promotor da igualdade de oportunidades para todos.

"O trabalho na área da inclusão convoca-nos a um esforço continuado, aos mais diversos níveis, seja na saúde, educação, proteção, apoio social, emprego ou mesmo do urbanismo, no sentido de democratizar o acesso ao espaço público, com eliminação de barreiras e obstáculos", acrescentou Raul Castro.

A secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas para a Deficiência, Ana Sofia Antunes, destacou o trabalho do Município, considerando que em vários aspetos Leiria é capital nacional da inclusão, refere ainda o comunicado.

A secretária de Estada realçou ainda o trabalho do Governo no sentido de criar condições para a autonomia da pessoa com deficiência, nomeadamente na área da integração no mercado de trabalho.

"Estou certa de que vamos conseguir melhorar os números da empregabilidade das pessoas com deficiência em Portugal", disse.