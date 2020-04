Nacionais de ciclismo adiados para agosto

Os Nacionais de Portugal vão ser adiados por mais de dois meses, uma vez que iriam ser disputados entre 19 e 21 de junho, em Paredes.



A nova posição afeta as corridas dos vários países membros da UCI, uma vez que as provas são organizadas pelas federações nacionais em datas diferentes.



Os Nacionais de estrada abrangem as provas de fundo e contrarrelógio de elite masculina e feminina, além de vários outros escalões etários.



A medida enquadra-se na decisão da UCI de prolongar a suspensão do calendário velocipédico para todas as provas até 1 de julho e para provas WorldTour até 01 de agosto, que adiou também a Volta a França (29 de agosto a 20 de setembro) e a Volta a Itália e Volta a Espanha, para depois dos Mundiais de estrada, a disputar entre 20 a 27 de setembro, na Suíça.