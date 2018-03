Nacionais Natação: Gabriel Lopes `reforça` equipa portuguesa para Europeus

Lusa Comentários 24 Mar, 2018, 19:50 | Outras Modalidades

O atleta da Louzan Natação conseguiu o feito nas eliminatórias, realizadas na parte da manhã, e acabou por melhorar o tempo (1.59,80 minutos) na final, realizada à tarde, em que ficou em segundo, atrás de Alexis Santos, do Sporting, que também aperfeiçoou a marca (1.59,18).



Diana Durães, do Benfica, fez os mínimos nos 400 metros livres, com o tempo de 04.13,27 minutos, depois de já o ter logrado nos 800 livres, enquanto Victoria Kaminskaya, do Estrelas São João de Brito, obteve nos 400 estilos, graças ao registo de 04.44,22, após os mínimos nos 200 estilos.



Em evidência esteve também José Lopes, do Sporting de Braga, ao conseguir mínimos (02.04,17 minutos) para os Europeus em juniores e ainda para os Jogos Olímpicos da Juventude, nos 200 metros estilos, o que já havia feito nos 800 livres e nos 400 estilos.



A atleta do Litoral Alentejano Ana Sousa vai marcar presença igualmente nos Campeonatos Europeus de juniores, ao somar o tempo de 04.21,26 minutos.



Em termos de equipas, o Sporting repetiu o feito dos dois primeiros dias, ao vencer duas provas de absolutos, o que o Benfica conseguiu hoje pela primeira vez.



Nota ainda para Mariana Cunha, do Fluvial Portuense, que bateu o recorde nacional de juvenil B na categoria dos 100 metros mariposa, ao registar a marca de 1.03,79 minutos, destronando o anterior registo de Inês Fernandes, que remontava a 2011.



Os Nacionais de natação em absolutos, juniores e juvenis decorrem no complexo das piscinas olímpicas do Funchal até domingo.







Resultados:



- 100 metros mariposa masculinos:



1. Luiz Pereira (Benfica), 54,04 segundos.



2. Nuno Quintanilha (Belenenses), 54,86.



3. Pedro Santos (Algés), 55,64.







- 100 metros mariposa femininos:



1. Ana Monteiro (Vilacondense), 59,99 segundos.



2. Inês Fernandes (Sporting), 1.01,13 minutos.



3. Inês Henriques (Pimpões/Cimai), 1.02,83 minutos.







- 50 metros bruços masculinos:



1. Francisco Quintas (Belenenses), 29,43 segundos.



2. Alexandre Amorim (FC Porto), 29,56.



3. Miguel Marques (Escola O Liceu), 29,80.







- 50 metros bruços femininos:



1. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 31,48 segundos.



2. Raquel Pereira (Algés), 33,16.



3. Cláudia Borges (Benfica), 33,49.







- 200 metros estilos masculinos:



1. Alexis Santos (Sporting), 1.59,18 minutos.



2. Gabriel Lopes (Louzan Natação), 1.59,80.



3. José Lopes (Sporting de Braga), 2.04,17.







- 400 metros estilos femininos:



1. Victoria Kaminskaya (Estrelas São João de Brito), 4.44,22 minutos.



2. Angélica André (Fluvial Portuense), 4.56,84.



3. Luísa Machado (União Piedense), 5.00,16.







- 200 metros livres masculinos:



1. Igor Mogne (Sporting), 1.50,91 minutos.



2. Tomás Veloso (Náutico Académico), 1.51,62.



3. Tiago Costa (Sporting), 1.52,98.







- 400 metros livres femininos:



1. Diana Durães (Benfica), 04.13,27 minutos.



2. Tamila Holub (Sporting de Braga), 04.16,97.



3. Alexandra Frazão (CASPAE), 04.24,28.