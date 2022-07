Nacional de hóquei em patins começa e termina com "clássicos"

O ‘nacional’ tem início marcado para 17 de setembro e a jornada inaugural, além da receção do clube de Alvalade ao campeão, proporciona também a visita do Benfica, finalista vencido da última edição da prova, ao pavilhão do Paço de Arcos.



As emoções fortes prosseguem na segunda ronda, com a receção do Benfica ao Sporting, que reedita uma das meias-finais da temporada anterior, vencida pelos ‘encarnados’ por 3-2 e que ficou marcada por vários incidentes entre jogadores dos dois clubes.



A fase regular termina em ‘grande’, em 13 de maio, com a visita do FC Porto ao reduto do Benfica, na 26.ª e última jornada, para um confronto entre os finalistas do campeonato passado, no qual os ‘azuis e brancos’ conquistaram o 24.º título, ao baterem o rival lisboeta por 3-2, numa final à melhor de cinco jogos.