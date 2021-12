Nadador Alexis Santos 10.º nas `meias` dos 50m costas e novo recorde nos Mundiais

O nadador português Alexis Santos terminou hoje na 10.ª posição as meias-finais dos 50 metros costas dos Mundiais de piscina curta, em Abu Dhabi, e fez cair o recorde nacional da distância, que tinha estabelecido nas eliminatórias.