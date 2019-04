Nadador Alexis Santos bate recorde nacional dos 50 metros costas

Lusa Comentários 14 Abr, 2019, 15:58 / atualizado em 14 Abr, 2019, 15:58 | Outras Modalidades

O nadador olímpico, do Sporting, melhorou o anterior recorde, que já lhe pertencia, e tinha sido alcançado em março de 2018, no Funchal, quando nadou em 25,49 segundos.



Na mesma disciplina foi batido o recorde nacional de juniores, com Diogo Costa, do Colégio Monte Maior, a estabelecer a marca de 26,67 segundos, batendo um recorde que pertencia a Alexis Santos, desde 2009, com 26,91.



Nos escalões mais jovens, em juvenis A, também Mariana Cunha, do Fluvial Portuense, melhorou o recorde dos 100 metros mariposa, com 1.01,02 minutos, superando a marca que já lhe pertencia, de 1.02,34.