Nadador Evgeny Rylov suspenso nove meses pelo apoio à guerra

A Comissão Disciplinar da FINA explicou que a suspensão de Rylov, de 25 anos, teve início na quarta-feira e está relacionada “”.Rylov, que também conquistou a medalha de bronze olímpica no Rio2016 e tem vários títulos europeus e mundiais, esteve presente no comício que reuniu 95.000 pessoas no interior do recinto (e perto de 100.000 no exterior), realizado para celebrar o oitavo aniversário da anexação da Crimeia pela Rússia.