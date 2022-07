Nadador Miguel Nascimento bate recorde nacional dos 50 metros livres

Mais tarde, o último dia de provas, no complexo de piscinas do Jamor, registou ainda o recorde da estafeta de 4x100 estilos, para um quarteto sportinguista formado por Francisco Santos, Francisco Quintas, Tiago Costa e Gustavo Ribeiro.



Um dia depois de ter igualado o recorde dos 50 livres, com 22,01 segundos, Nascimento tornou-se hoje o primeiro português a chegar à casa dos 21 segundos, registando 21,90.



Nascimento supera assim a marca de referência para os Jogos Olímpicos de Paris2024 (21,94), que terá de confirmar mais tarde.



A encerrar o programa de competições, o Sporting bateu o recorde nacional dos 4x100 estilos ao concluir a prova com a marca de 3.43,87 minutos, melhorando o anterior máximo que já pertencia aos ‘leões’, com 3.44,22, desde abril de 2019, também no Jamor, em Oeiras.



A estafeta do Sporting de Braga de juvenis A bateu o recorde do escalão dos 4x50 estilos, com a marca de 1.59,55. O anterior máximo pertencia ao Algés e Dafundo, com 1.59,59.



Nos 800 livres, Diana Durães (Benfica) venceu em 8.36,93 minutos, à frente da bracarense Tamila Holub (8.46,64). Foi a terceira vitória para a nadadora do Benfica, que já se impusera nos 400 livres e 400 estilos, além de ser segunda nos 200 livres.



Pedro Santos (FC Porto) superiorizou-se a Diogo Cardoso (Sporting), terminando em 8.20,01, nos 800 livres masculinos.



Vitória nos 200 mariposa para Inês Henriques (Sporting), com 2.16,78, à frente da espanhola Jimena Peréz Blanco.



Na prova masculina, dominou o júnior portista Kevins Apseniece, com 2.01,90, a 44 centésimos do recorde nacional de juniores. Porfírio Nunes, também do FC Porto, foi segundo.



Francisca Martins (Foca Quinta Da Lixa) fez a 'dobradinha' nos 100 e 200 livres. Depois de vencer os 200 livres, com recorde nacional absoluto, na quinta-feira, triunfou hoje destacada nos 100 livres com 57,02, à frente de Carolina Fernandes (Galitos/Bresimar).



Nos homens, Tiago Costa (Sporting) venceu com 53,13 segundos, seguido de Gustavo Ribeiro (Sporting) e de Diogo Lebre (Benfica). Foi nesta prova que Miguel Nascimento superou o recorde nacional absolutos dos 50 livres, na passagem.