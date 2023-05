Nadador Tiago Campos 18.º na Taça do Mundo de Águas Abertas de Golfo Aranci

O nadador Tiago Campos foi hoje o melhor português na Taça do Mundo de Águas Abertas de Golfo Aranci, em Itália, ao acabar a prova masculina no 18.º lugar, em 1:49.04,50 horas.