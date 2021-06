Nadadora australiana Kaylee McKeown bate recorde do mundo dos 100 metros costas

Redação, 13 jun 2021 (Lusa) - A nadadora australiana Kaylee McKeown bateu hoje o recorde do mundo dos 100 metros costas, com o tempo de 57,45 segundos, durante as qualificações olímpicas do seu país, a decorrerem em Adelaide.