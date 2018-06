Nadadora Diana Durães bate recorde nacional dos 1.500 metros livres

Lusa Comentários 09 Jun, 2018, 21:56 / atualizado em 09 Jun, 2018, 21:57 | Outras Modalidades

A nadadora do Benfica retirou 5,20 segundos ao anterior máximo nacional, que pertencia a Tamila Holub, do Sporting de Braga, com 16.20,80 minutos, conseguidos a 08 de julho de 2016, em Hodmezovasarhely, na Hungria.



Na prova gaulesa, Diana Durães foi segunda classificada, perdendo apenas para a campeã olímpica espanhola Mireia Belmonte, que gastou 16.12,87 minutos.



Quanto aos outros nadadores lusos em prova, destaque para o quarto lugar de Alexis Santos (Sporting) nos 400 metros estilos, com 4.23,76 minutos, e o sétimo posto de Miguel Nascimento (Benfica) nos 400 livres, com 3.55,61.



Por seu lado, Victoria Kaminskaya (Benfica) foi 11.ª na geral dos 200 metros estilos, com 2.17,04 minutos, e Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) 13.ª nos 100 metros livres, com 1.00,73.