Nadadores do Sporting e Benfica conseguem recordes nos 5.000 metros

Na vertente masculina, Guilherme Pina estabeleceu o recorde concluindo a prova com 53.28,85 minutos, melhorando em 30 segundos a marca anterior, que também lhe pertencia, conseguida em 2016, quando fez na mesma distância 53.58,43.



O nadador do Sporting superou nesta prova o seu colega de equipa Rafael Gil, que fez o segundo lugar com 55.35,45, e Tiago Campos, do Clube de Natação de Rio Maior, que fechou o pódio com 56.39,76.



Guilherme Pina mostrou-se "muito feliz" com o feito e confessou que vinha "a trabalhar para conseguir melhorar a anterior marca"



"Desde o ano passado que estou a trabalhar num recorde pessoal, e isto é o acumular de toda a dedicação. Foi uma prova em que senti muito bem desde o início, sabendo que se mantivesse os parciais constantes, desde o início, iria conseguir. Foi muito bom", disse o nadador do Sporting.



Na vertente feminina, a nadadora do Benfica Diana Durães levou e a melhor sobre a concorrência, e logo na sua estreia nesta distância conseguiu também a melhor marca nacional de sempre, com 56.45,17 minutos.



Diana Durães superou o anterior recorde que pertencia a Angélica André, do Clube Fluvial Portuense, que nesta prova na Póvoa de Varzim conseguiu o segundo lugar, terminando a prova com 58,47,99, enquanto o terceiro posto foi para Mafalda Rosa, do Clube de Natação de Rio Maior, com 1:00.02,59 horas.



A atleta do Benfica confessou, no final, que já almejava esta marca, apesar de reconhecer as dificuldades que passou para o conseguir.



"Quando decidi participar era para bater o recorde nacional, mesmo sabendo que era uma prova totalmente diferente do que estou habituada e não sabia o que podia acontecer. Creio que consegui gerir bem o cansaço e ritmo para atingir o objetivo que me propus", vincou Diana Durães.



Ainda nestes campeonatos nacionais de natação de longa de distância, Rodrigo Travassos, do Condeixa Clube, venceu na categoria 16/17 nos de 5.000 metros, enquanto Mafalda Rosa, Clube Natação Rio Maior, venceu na vertente feminina.



Nos 3.000 metros 15 anos masculinos, venceu Gustavo Marques (Fundação Beatriz Santos), enquanto que em 14/15 femininos Joana Rodrigues, Clube União Coimbra, foi a mais rápida.



Em termos coletivos, o União de Coimbra venceu com 26 pontos seguido por Fundação Beatriz Santos, Sporting e Rio Maior todos com 21 pontos.



Resultados 5.000 metros:



Masculinos



1. Guilherme Pina (Sporting), 53.28,85



2. Rafael Gil (Sporting), 55.35,45



3. Tiago Campos (Rio Maior), 56.39,76



Femininos:



1. Diana Durães (Benfica), 56.45,17



2. Angélica André (Fluvial), 58.47,17



3. Mariana Ângelo (Académica Coimbra), 1:04.58,00



Masculinos (16/17):



1. Rodrigo Travassos (Condeixa Clube), 58:13.78



2. Martim Machado (União Coimbra), 59:30.87



3. Francisco Amaral (Campinho), 59:40.49



Femininos (16/17):



1. Mafalda Rosa (Rio Maior), 1:00.02,59



2. Mariana Mendes (Monte Maior), 1:00.46,11



3. Ana Queiroz (Condeixa Clube), 1:03.09,68



Resultados 3000 metros:



Masculinos (15):



1. Gustavo Marques (Fundação Beatriz Santos), 35.31,66



2. José Dias (Fundação Beatriz Santos), 35.42,36



3. Vitor Clara (Bairro dos Anjos/Leiria) 35.49,24



Femininos (14/15):



1. Joana Rodrigues (União Coimbra), 36.53,71



2. Beatriz Gaspar (Bombeiros Mealhada), 37.40,95



3. Mariana Cunha (Fluvial Portuense), 38.46,24