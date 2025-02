Nadadores Francisco Amaral e Mariana Mendes campeões nacionais de longa distância

O terceiro título de Francisco Amaral foi consumado em 54.32,77 minutos, superando Diogo Cardoso, do Sporting, que concluiu em 54.50,03, enquanto Rui Pereira, do Colégio Monte Maior, finalizou em 55.33,11.



Na prova feminina, Mariana Mendes terminou o seu desempenho em 59.17,25 minutos, 20,46 segundos mais rápida do que Beatriz Cardeal, do Condeixa Aqua Clube, enquanto Daniela Lopes, do FC Porto, cortou a meta após 01:01.34.73 horas.



Na classificação coletiva, o FC Porto voltou a dominar, com 113 pontos, seguido do Sporting, com 62, enquanto o pódio ficou completo com o Condeixa Aqua Clube, com 41.