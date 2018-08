Nadadores João Vital e Diana Durães em finais nos europeus

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2018, 11:04 / atualizado em 09 Ago, 2018, 11:04 | Outras Modalidades

João Vital nadou a eliminatória dos 400 estilos em 4.15,87, marca que constitui novo recorde pessoal, e parte para a final, agendada para as 17h27 desta quinta-feira, com o quarto melhor tempo.



Nas eliminatórias participaram também Gabriel Lopes que obteve a 19.ª marca (4.21,57), e Tomás Veloso foi 22.º com o tempo de 4.22,57.



Nos 400 metros livres, Diana Durães garantiu presença na final, que se disputa às 17h50, com a marca de 4.12,16 minutos, enquanto Tamila Holub, com o tempo de 4.19,70, foi 19.ª entre 31 nadadoras.