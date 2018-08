Nadadores lusos em finais a fechar europeus de natação

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Ago, 2018, 08:16 / atualizado em 10 Ago, 2018, 08:16 | Outras Modalidades

João Vital, que tinha nadado a eliminatória dos 400 estilos em 4.15,87 minutos, novo recorde pessoal, completou a final em 4.19,79, quase 10 segundos atrás do húngaro David Verraszto, que ganhou a medalha de ouro, com um de 4.10,65 minutos.



Embora o desempenho fosse aquém do esperado, ser finalista já foi uma surpresa para Vital, porque tinha chegado a Glasgow com o 21.º tempo entre os inscritos e porque ficou a três centésimas do recorde nacional de Alexis Santos (4.15,84).



"O objetivo era fazer 4.16, 4.17 (minutos). Fiz 4.15, superei o objetivo, por isso, missão cumprida", afirmou.



Diana Durães, insatisfeita com o tempo que fez na final de 400 metros livres, 4.12,41 minutos, nove segundos atrás da vencedora, a italiana Simona Quadarella (4.03,35), ficou com a sensação de que poderia ter feito melhor.





"Foi uma boa prova pelo facto de estar presente na final, isso era o principal objetivo. O meu recorde pessoal é 4.09 (minutos). Esta acabou por não correr bem em termos de tempo", admitiu.



Expetativas ultrapassadas



"Tivemos cinco finais, tivemos 12 lugares de semifinalista. Quase o triplo do que tínhamos previsto numa abordagem inicial", concluiu.















Fazendo um balanço dos sete dias de competição, o diretor técnico nacional, José Machado, considera o desempenho da equipa portuguesa "muito positivo"."Nós tínhamos estabelecido no início da época como objetivo para estes campeonatos da Europa, que é a competição principal da época, a presença em duas finais e oito lugares de semifinalista", afirmou.A análise foi revista em alta após os Europeu de piscina curta para um objetivo de seis finais e 10 semifinais.