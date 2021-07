Nadadores Tamila Holub e José Paulo Lopes renovam até 2024 com Sporting de Braga

Os nadadores José Paulo Lopes e Tamila Holub, que vão participar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, e o treinador Luís Cameira, renovaram as suas ligações com o Sporting de Braga até 2024, informou hoje o clube minhoto.