Nadal avança sem problemas para os `quartos`

O número três mundial, que no torneio parisiense procura ainda tornar-se no recordista em solitário do número de títulos do `Grand Slam`, venceu o 19.º jogador do `ranking` pelos parciais de 7-5, 6-3 e 6-0, em duas horas e 17 minutos.

Nos quartos de final, fase que alcança pela 15.ª vez, `Rafa` vai reeditar o duelo das `meias` da última edição, que venceu, com o argentino Diego Schwartzman, que hoje bateu o alemão Jan-Lennard Struff, por 7-6 (11-9), 6-4 e 7-5.