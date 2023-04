Nadal com dificuldade em debelar lesão

”, assumiu o maiorquino de 36 anos, numa publicação na sua conta na rede social Instagram.Nadal lesionou-se na segunda ronda do Open da Austrália, em 18 de janeiro, e não voltou a jogar desde então, tendo perdido o arranque da temporada de terra batida, a "sua" superfície.”, anunciou, referindo-se ao Masters 1.000 que arranca na próxima semana.A presença do antigo número um mundial em Roland Garros, onde é recordista de títulos (14), parece estar em perigo, já que, segundo "Rafa", “a lesão continua sem curar-se”.”, acrescentou o também recordista de títulos do Grand Slam (22, tantos como Novak Djokovic).Num texto pessimista, Nadal assume que resta-lhe “”, de modo a poder “”.Incontestado "rei" do pó de tijolo, o espanhol luta contra o tempo para defender o título em Roland Garros, agendado entre 28 de maio e 11 de junho.