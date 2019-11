Nadal conduz Espanha aos quartos-de-final da Taça Davis

O triunfo espanhol começou a ser construído por Roberto Bautista, que derrotou Nikola Mektic por 6-1 e 6-3, tendo depois Rafael Nadal superado Borna Gojo por 6-4 e 6-3. O número um mundial voltou a entrar em campo nos pares, ao lado de Marcel Granollers, dupla que superou os croatas Ivan Dodig e Mate Pavic por 6-3 e 6-4.Nos quartos-de-final, os espanhóis vão defrontar um dos dois melhores segundos classificados da competição, dividida em seis grupos, que pode muito bem ser a Rússia, derrotada neste grupo pela Espanha e vitoriosa (3-0) sobre a Croácia.





Austrália apurada e polémica







Também a Austrália já marcou o seu lugar na fase seguinte, depois de ter derrotado a Bélgica, defrontando nos "quartos" o Canadá.O apuramento dos canadianos causou polémica, não pelo seu merecimento, mas pelo facto de não terem comparecido, na terça-feira, ao encontro de pares frente aos Estados Unidos, por já terem assegurado o primeiro lugar do seu grupo.Várias vozes criticaram o comportamento canadiano, entre as quais o sérvio Novak Djokovic, que disse que as seleções deveriam ser obrigadas a disputar todos os encontros.Esta polémica veio juntar-se às que já marcavam a prova, cuja nova fórmula não parece ter cativado o público, que aparece em número reduzido, além de os horários tardios dos encontros também terem recebido críticas.

Este ano a Taça Davis está a ser disputada numa nova fórmula, tendo 18 equipas sido divididas em seis grupos de três. O primeiro de cada grupo, bem como os dois melhores segundos classificados, qualificam-se para os quartos de final.