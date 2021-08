Nadal deixa pódio do ténis mundial pela primeira vez desde 2017

Nadal, eliminado de forma surpreendente nos oitavos de final do torneio de Washington, caiu para o quarto lugar, por troca com Tsitsipas, enquanto Djokovic, no rescaldo da tentativa falhada de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mantém-se firme na liderança da hierarquia mundial, à frente do russo Daniil Medvedev.



Pedro Sousa caiu dois lugares no ranking, para 127.º, mas continua a ser o melhor representante português, à frente de João Sousa, 149.º classificado, após uma queda de três posições, e de Frederico Silva, que subiu dois postos, para 179.º.



No ranking feminino, a australiana Ashleigh Barty manteve-se no comando, à frente da japonesa Naomi Osaka e da bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda e terceira colocadas, respetivamente, num ‘top 10’ em que a canadiana Bianca Andreescu caiu três posições, para oitava.