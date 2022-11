Nadal despede-se das ATP Finals com triunfo sobre Ruud

Em Turim, em Itália, no torneio que junta os melhores oito jogadores da temporada, Nadal, atual número dois do mundo, impôs-se a Rudd, quarto da hierarquia ATP, por 7-5 e 7-5, em uma hora e 43 minutos.



Nadal, que nunca ganhou as Finals -- o único grande título que falta no seu palmarés -- e que somou por derrotas os três encontros que disputou após cair nos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, conseguiu regressar aos triunfos frente a Ruud.



Nadal conseguiu os dois únicos 'breaks' do encontro, ambos ao 12.º jogo de cada um dos 'sets', quando Ruud servia para levar os parciais para 'tie-break'.



Com o apuramento e o primeiro lugar já assegurado Grupo Verde, Ruud fica agora à espera do adversário nas meias-finais, que vai sair do encontro de sexta-feira entre o russo Andrey Rublev, sétimo do ranking, e o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro.



A última jornada do Grupo Vermelho vai apenas decidir o segundo classificado da 'poule', uma vez que o sérvio Novak Djokovic, oitavo do mundo, já assegurou a qualificação e o russo Daniil Medvedev, quinto, está eliminado.



Ainda hoje o canadiano Felix Auger-Aliassime, sexto do ranking, e o norte-americano Taylo Fritz, nono, discutem o segundo lugar do Grupo Verde e o adversário de Djokovic nas meias-finais.