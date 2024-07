Nadal e Alcaraz eliminados na competição de pares

Nadal, vencedor de 22 Grand Slams e considerado o `rei` da terra batida, e Alcaraz, que se tornou no mais jovem de sempre a chegar à liderança do ranking mundial, foram hoje batidos pelos norte-americanos, quartos cabeças de série, por 2-0, pelos parciais de 6-2 e 6-4, num jogo que teve a duração de uma hora e 39 minutos na terra batida do Court Philippe-Chatrier.

Nadal, de 38 anos, termina a sua participação no torneio olímpico na capital francesa, depois de já ter sido eliminado por Novak Djokovic, número dois mundial, na segunda ronda da competição de singulares.

Já Alcaraz, número três mundial, continua em prova em singulares, torneio no qual defrontar o norte-americano Tommy Paul, 13.º da hierarquia, nos quartos de final.