Nadal sobe a quarto no ranking mundial de ténis

Nadal, que conquistou no domingo o 14.º título no torneio parisiense e o 22.º "Grand Slam" da carreira, subiu uma posição na hierarquia da ATP, ficando apenas atrás de Djokovic, do russo Daniil Medvedev e do alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



O tenista espanhol, que aumentou o recorde de troféus em Roland Garros e em "majors", ultrapassou o grego Stefanos Tsitsipas, quinto posicionado, à frente do norueguês Casper Ruud, finalista vencido na terra batida parisiense e que ascendeu do oitavo ao sexto posto.



Ruud ultrapassou o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Andrey Rublev, que caíram para o sétimo e oitavo lugares, respetivamente, enquanto o canadiano Felix Auger-Aliassime manteve a nona posição e o italiano Matteo Berrettini a 10.ª.



João Sousa, que foi eliminado na segunda ronda de Roland Garros pelo italiano Lorenzo Sonego, continua a ser o número um português e o único dentro do "top-100", no 63.º lugar, seguido de Nuno Borges, batido pelo russo Karen Khachanov na eliminatória inaugural, que subiu quatro postos, para 130.º.



Gastão Elias, pelo contrário, desceu 14 posições, para 172.º, ao passo que Frederico Silva, apesar da subida de 11, continua de fora dos melhores 200 tenistas mundiais, em 251.º, ainda assim bem à frente de Gonçalo Oliveira (323.º), Pedro Sousa (324.º) e João Domingues (337.º).



No ranking feminino, a polaca Iga Swiatek reforçou a liderança graças ao triunfo em Roland Garros, ao bater na final a norte-americana Coco Gauff (que subiu 10 lugares, para 13.ª), à frente da estoniana Anett Kontaveit e da espanhola Paula Badosa, novas segunda a terceira colocadas, respetivamente.