Nadal vence torneio de Monte Carlo pela 11.ª vez

Após uma aparição na Taça Davis, em abril, Nadal fez no principado o seu regresso ao circuito ATP, três meses depois do abandono nos quartos de final do Open da Austrália, por lesão, e conquistou o 76.º título da sua carreira, batendo Nishikori por 6-3 e 6-2, em hora e meia.

Com o 31.º triunfo em torneios Masters 1000 - categoria imediatamente abaixo do Grand Slam - o maiorquino passou a ter mais um do que o sérvio Novak Djokovic, e vai conservar a liderança do `ranking` mundial que será publicado na segunda-feira.

Esta é a quinta vez que Nadal ganha na terra batida de Monte Carlo sem ceder um único `set`, repetindo os feitos de 2008, 2009, 2010 e 2012.

Recordista de vitórias e dominador quase absoluto em Monte Carlo, Nadal esteve em 12 finais deste torneio e foi derrotado apenas numa, em 2013, por Djokovic.