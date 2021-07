Nader conquista bronze dos 1.500 metros do Europeu sub-23

O atleta português, de 21 anos apenas, concluiu a prova em 3.40,48 minutos, logo atrás do belga Ruben Verheyden, novo campeão, e do espanhol Mario García.



Também presente na final, Nuno Pereira terminou em 10.º, com o tempo de 3.42,11.



Para chegarem à final, Nader tinha vencido uma das meias-finais e Pereira terminou em segundo na outra.



Há oito anos que Portugal não conquistava uma medalha no escalão sub-23 no atletismo, elevando agora o total em Europeus para 12.



Os dois únicos ouros continuam a ser de Carlos Calado, no comprimento, em 1997, de Rui Silva -- atual treinador de Nader -- igualmente em 1.500 metros, em 1999.



Com o bronze de hoje, Portugal ocupa o 19.º lugar no quadro de medalhas.