Nahuel D`Aquila vence sexta etapa do Grande Prémio Jornal de Notícias

D'Aquila deu seguimento a dois triunfos do compatriota e colega de equipa Tomás Contte ao bater Gonçalo Leaça (LA Alumínios), segundo, e Gaspar Gonçalves (Efapel), terceiro, no final de 132,7 quilómetros com partida e chegada em Valongo.



O trio integrou a fuga do dia e disputou um 'sprint' restrito pela vitória em etapa, num dia em que Moreira manteve as distâncias para os perseguidores. António Carvalho, seu colega de equipa, é segundo a 28 segundos, com Joaquim Silva (Efapel) em terceiro, a 56.



A corrida termina no domingo com a sétima etapa, que arranca da Maia e termina 133,7 quilómetros depois em Vila Nova de Gaia.