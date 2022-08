Nairo Quintana falha a Vuelta para se defender da desclassificação no Tour

Em causa está a desclassificação de Nairo Quintana da última edição da clássica velocipédica francesa, que o colombiano terminou em sexto, por violação das regras médicas, no que toca ao uso da substância tramadol durante a competição.



Depois de ter negado o uso, que lhe é imputado pela União Ciclista Internacional (UCI), e ter confirmado a presença na Vuelta, o ciclista vem agora afirmar, em comunicado, que renuncia à participação para afirmar as suas razões perante o TAS.



“Desconheço totalmente o uso desta substância e nego tê-la utilizado na minha carreira. Com os meus advogados, vamos esgotar todos os processos para assumir a minha defesa”, referiu na quarta-feira o colombiano



O tramadol é um analgésico proibido desde 1 de março de 2019, para proteger a saúde e a segurança dos ciclistas dos efeitos colaterais dessa substância.



No mesmo comunicado, o colombiano anuncia a sua intenção de voltar ao calendário de corridas no final da temporada.



A decisão de Nairo Quintana de falhar a Vuelta pode ser motivada pelo prazo limitado, dez dias, que o corredor tem para apresentar o seu recurso perante o TAS e que poderia obrigá-lo a desistir durante a prova.



Por seu lado, a equipa Arkéa Samsic assegurou que “tomou nota” da notificação da UCI sobre o que aconteceu no Tour com Nairo Quintana, mas também que esta decisão não implicou uma sanção ou impediu o colombiano de correr a Vuelta.



De acordo com a UCI, as análises de duas amostras de sangue seco fornecidas pelo ciclista colombiano nos dias 8 e 13 de julho, durante o Tour de 2022, “revelaram a presença de tramadol e seus dois principais metabolitos”.



Nairo Quintana, de 32 anos, conta no seu palmarés com a vitória na Volta à Espanha, em 2016, e na Volta à Itália, em 2014, além de por duas vezes ter terminado em segundo no Tour, em 2015 e 2013.



A 77.ª edição da Volta à Espanha arranca sexta-feira nos Países Baixos e termina em 11 de setembro em Madrid, com a participação de três portugueses: João Almeida e Ivo Oliveira, da UAE Emirates, e Nelson Oliveira, da Movistar.