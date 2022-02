Nairo Quintana impõe-se a solo e vence Volta à Provença

No último dia, decisivo pela exigente chegada em alto, Quintana cumpriu os 166,1 quilómetros entre Manosque e Montagne de Lure em 4:23.06 horas, triunfando depois de ter atacado dentro dos últimos 4.000 metros, seguindo a solo a partir desse momento.



O sul-americano acabou com 37 segundos de vantagem para os mais próximos perseguidores, no caso o dinamarquês Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo), segundo, e o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar), terceiro.



A boa prestação permitiu a Quintana ‘saltar’ de 10.º para primeiro na geral final, que venceu com 27 segundos para o campeão do mundo, o francês Julian Alaphilippe (QuickStep-Alpha Vinyl), segundo, e 34 para Jensen, que fechou o pódio.



O trepador de 32 anos, vencedor da Volta a Itália de 2014 e da Volta a Espanha de 2016, entrou na época a erguer os braços, repetindo na Provença um triunfo que já tinha logrado em 2020.