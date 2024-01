Naomi Osaka dececionada com prestação em Brisbane

A tenista Naomi Osaka admitiu ter ficado “muito dececionada” com a eliminação na segunda ronda do torneio de Brisbane, que marcou o seu regresso aos "courts" após um ano de ausência, mas mostrou-se otimista com o futuro.

“Mesmo tendo ficado dececionada com a derrota, sei que se continuar a treinar e a trabalhar acabarei por chegar onde quero”, disse a tenista japonesa, que esta quarta-feira foi afastada pela checa Karolina Pliskova, na segunda ronda do torneio de Brisbane, pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-4) e 6-4.



Osaka, ex-número um mundial, regressou à competição na segunda-feira, impondo-se à alemã Tamara Korpatsch na primeira ronda do torneio australiano, depois de mais de um ano de ausência, durante o qual enfrentou problemas de saúde mental e foi mãe.



“Estar de volta aos 'courts' é uma vitória pessoal. Há algumas semanas, eu própria duvidava se conseguiria jogar novamente”, afirmou o tenista japonesa, que conta quatro títulos do Grand Slam, dois na Austrália (2019 e 2021), e outros tantos no Open dos Estados Unidos (2018 e 2020).