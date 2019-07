Naomi Osaka eliminada na primeira ronda e finalista de Roland Garros também

Lusa Comentários 01 Jul, 2019, 17:48 / atualizado em 01 Jul, 2019, 17:56 | Outras Modalidades

Uma semana depois de perder a liderança da hierarquia mundial, Osaka foi surpreendida por Putintseva, 39.ª, por 7-6 (7-4) e 6-2, em uma hora e 35 minutos.

Depois de vencer sucessivamente o Open dos Estados Unidos em 2018 e o Open da Austrália em 2019, Osaka foi eliminada prematuramente em Roland Garros, onde perdeu na terceira ronda, e agora em Wimbledon.

Na segunda ronda, da qual nunca passou em Wimbledon, Putintseva vai jogar com a suíça Viktorija Golubic, 81.ª do ranking.

Wimbledon: Finalista de Roland Garros eliminada na primeira ronda

A tenista checa Marketa Vondrousova, finalista vencida em Roland Garros, foi eliminada na primeira ronda de Wimbledon, terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com a norte-americana Madison Brengle.



Cerca de um mês depois de ter atingido em Paris a sua primeira final de um 'major', que perdeu para a australiana Ashleigh Barty, Vondrousova, 14.ª do ranking, foi batida em apenas dois 'sets' por Brengle, 85.ª, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 12 minutos.



A jovem checa, de 20 anos, continua sem conseguir passar da primeira ronda em Wimbledon, caindo pela terceira vez consecutiva na ronda inaugural do torneio londrino de relva.